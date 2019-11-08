В Ростовской области автоледи на иномарке протаранила ВАЗ: один человек пострадал



В Ростовской области девушка на иномарке спровоцировала ДТП. Авария произошла в Шахтах 11 ноября.



По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель «Хендай Солярис» нарушила правила. Поворачивая налево, она не убедилась в безопасности маневра и въехала в «ВАЗ-2109».



От удара «девятку» развернуло, и она врезалась в гараж частного дома на улице Свободы, сообщает DonDay Шахты.



В результате аварии 25-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.