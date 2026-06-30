В Ростовской области 9-летний мальчик на велосипеде пострадал в ДТП

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В городе Семикаракорске Ростовской области ребенок пострадал в ДТП. Авария случилась 30 июня около 16:30 в 5-м переулке.По предварительным данным, 9-летний ребенок двигался возле дома № 25. Он выезжал с прилегающей территории и не пропустил «ВАЗ-2074». Транспорт под управлением 29-летнего парня сбил ребенка с ног.- В результате ДТП водитель велосипеда получил травмы и доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.