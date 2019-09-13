В Ростовской области 81-летнего Владимира Емеца нашли живым



На Дону живым нашли пропавшего три дня назад уроженца Абхазии Владимира Емеца. Пенсионер связался с родными 15 сентября и сообщил, что с ним все в порядке.



Как сообщал Rostov.ru ранее, несколько дней назад Владимир уехал из Ростова в Сухум. Сначала он поддерживал связь с семьей, но 12 сентября около шести часов вечера пропал.



Взволнованные родственники обратились за помощью к волонтерам отряда «Лиза Алерт Юг». Через три дня, 15 сентября, пенсионер сам связался с семьей и сообщил, что с ним все в порядке. Чувствует он себя хорошо, отдыхает в Сухуме.