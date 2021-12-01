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В Ростовской области 69-летний мужчина сбил женщину на «зебре»

В Ростовской области 69-летний мужчина сбил женщину на «зебре»

В городе Шахты 69-летний водитель микроавтобуса сбил женщину-пешехода. Авария произошла 2 декабря в переулке Иванова.

Предварительно известно, что около шести часов вечера мужчина на «ГАЗ-2217» проезжал дом № 12А, когда на пешеходном переходе появилась 32-летняя женщина. Водитель не успел вовремя затормозить и наехал на нее. В результате аварии пострадавшую с травмами доставили в больницу.

В УГИБДД по Ростовской области сообщают, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото: 123ru.net
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