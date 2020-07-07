В Ростовской области 643 ребёнка пострадали от внешних причин
Фото: Tass.ru
За первую половину 2020 года на Дону пострадали 643 ребёнка. Причиной происшествий были внешние факторы. Об этом 9 июля сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
С января по июнь в медицинские учреждения доставили 273 ребёнка с травмами. 113 детей оказались в больницах из-за термических ожогов. В ДТП пострадали 68 несовершеннолетних, 85 обратились за помощью к врачам с проблемой инородных тел в организме. Кроме того, с каждым месяцем число детей, попадающих в медучреждения, растёт. Так, в феврале 67 детей пришли на обследование в больницу, в марте маленьких пациентов с жалобами стало уже 114, в мае - 132, в июне - 164. В первые девять дней июля уже 29 детей побывали в лечебных заведениях с жалобами и травмами.
- Количество детей старше года, погибших от внешних причин, вызывает серьёзную озабоченность. С начала года первое место среди причин гибели несовершеннолетних занимает утопление. Уже насчитывается девять случаев, в прошлом году их было пять. Кроме того, в ДТП погибли восемь человек, упали с большой высоты семь,- уточнила Татьяна Быковская.
Напомним, с июня на Дону скончались 26 детей, 18 из них - от внешних причин. За начало июля погибли восемь детей.