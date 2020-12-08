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В Ростовской области 60-летний мужчина попал под колеса «ВАЗа»

В Ростовской области 60-летний мужчина попал под колеса «ВАЗа»
В Октябрьском районе водитель легковушки сбил пешехода. ДТП случилось поздно вечером 9 декабря в поселке Персиановском Октябрьского района.

Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте в районе дома № 6А на улице Школьной. По предварительной информации, 21-летний водитель «ВАЗ-2114» не уступил ему дорогу и сбил пешехода. От сильного удара мужчину отбросило на несколько метров.

- В результате ДТП он получил множественные травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении автомобилиста могут завести уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Санкциями этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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