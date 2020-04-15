В Ростовской области 55 спасателей тушили здание заброшенной пилорамы

В городе Донецке Ростовской области горело здание пилорамы. Происшествие случилось около полуночи 16 апреля на улице Колхозной 29 б.По предварительной информации, через 40 минут после начала возгорания пожару был присвоен второй ранг. Через несколько минут – третий.Общая площадь пожара составила 1150 квадратных метров. Пламя удалось потушить только через два с половиной часа после. Причину возгорания установят эксперты.- В происшествии никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. – В тушении огня принимали участие 55 спасателей и 12 единиц техники.