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В Ростовской области 55-летняя женщина погибла при пожаре в своем доме

В Ростовской области 55-летняя женщина погибла при пожаре в своем доме

В Багаевском районе донского региона сгорел частный дом. ЧП случилось ночью 10 января в хуторе Красном.

В момент, когда в доме № 14 на улице Зеленой вспыхнул огонь, жители поселка уже спали. Разбудил их вой сирен пожарных машин, которые вызвали очевидцы. К моменту приезда спасателей пламя бушевало на 15 квадратах. Как только огнеборцам удалось войти в дом, они увидели тело хозяйки. 55-летняя женщина не смогла сама выбраться из ловушки и, надышавшись угарным газом, погибла.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации огня привлекались четыре человека личного состава и одна пожарная машина.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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