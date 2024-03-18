В Ростовской области 5-летний ребенок утонул, провалившись под лед

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области 17 марта утонул пятилетний мальчик. Трагедия случилась в Тацинском районе рядом с хутором Михайлов.Ребенок пошел на улицу выгуливать собаку. Вместе с питомцем он подошел к реке Быстрой. Малыш увидел, что она заледенела и решил пройтись. В какой-то момент покров под ним треснул и мальчик оказался в ледяной воде.Он стал звать на помощь и старался выбраться на поверхность, но течение не дало этого сделать. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что малыш погиб.