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В Ростовской области 41-летний мужчина погиб при пожаре в своем доме

В Ростовской области 41-летний мужчина погиб при пожаре в своем доме
В Ростовской области 41-летний мужчина получил смертельные ожоги при пожаре в своем доме. Трагедия произошла 31 мая в хуторе Золотаревка Семикаракорского района.

Дом на улице Октябрьской загорелся примерно в 11:00. Соседи, заметив, как из него валит дым, сообщили об этом в экстренные службы.

На место прибыли девять спасателей и две единицы техники. Они потушили пожар примерно за полчаса, а во время ликвидации обнаружили в доме обгоревшее тело мужчины. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: СК РФ
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