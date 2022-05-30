В Ростовской области 41-летний мужчина погиб при пожаре в своем доме

Фото: СК РФ

В Ростовской области 41-летний мужчина получил смертельные ожоги при пожаре в своем доме. Трагедия произошла 31 мая в хуторе Золотаревка Семикаракорского района.Дом на улице Октябрьской загорелся примерно в 11:00. Соседи, заметив, как из него валит дым, сообщили об этом в экстренные службы.На место прибыли девять спасателей и две единицы техники. Они потушили пожар примерно за полчаса, а во время ликвидации обнаружили в доме обгоревшее тело мужчины. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.