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В Ростовской области 40-летняя женщина пострадала в ДТП с грузовиком

В Ростовской области 40-летняя женщина пострадала в ДТП с грузовиком
В Ростовской области женщина попала в больницу после аварии с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 2 февраля в Усть-Донецком районе.

Предварительно известно, что 40-летняя женщина ехала на «Ладе Весте» по трассе хутор Черни – хутор Чумаковский. В какой-то момент она увидела, что по встречной полосе на высокой скорости едет грузовик. Она не успела среагировать, и КамАЗ влетел в нее. К сожалению, без пострадавших не обошлось.

- Водителя легковушки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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