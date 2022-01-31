В Ростовской области 40-летняя женщина пострадала в ДТП с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области женщина попала в больницу после аварии с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 2 февраля в Усть-Донецком районе.Предварительно известно, что 40-летняя женщина ехала на «Ладе Весте» по трассе хутор Черни – хутор Чумаковский. В какой-то момент она увидела, что по встречной полосе на высокой скорости едет грузовик. Она не успела среагировать, и КамАЗ влетел в нее. К сожалению, без пострадавших не обошлось.- Водителя легковушки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.