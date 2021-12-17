В Ростовской области 25-летний парень изнасиловал прохожую пенсионерку

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В Ростовской области молодой человек напал на случайную прохожую и изнасиловал ее. Происшествие случилось 14 декабря в Новочеркасске. Подробности случившегося стали известны только после того, как подозреваемого задержали и заключили под стражу.По данным следствия, пожилая женщина шла утром на работу. На улице никого не было, и молодой человек решил этим воспользоваться. Парень затащил ее в кусты, схватил за руки и изнасиловал. После он заставил удовлетворить его орально. Получив удовольствие, он забрал у испуганной женщины деньги и сбежал. В слезах пенсионерка пошла в полицию.В СУ СКР сообщили, что на предполагаемого злоумышленника завели уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж». Ему грозит от пяти лет лишения свободы.