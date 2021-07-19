В Ростовской области 17-летний подросток избил собутыльника во время пьянки

В Ростовской области пьяный несовершеннолетний избил взрослого мужчину. Об этом стало известно 21 июля.Происшествие случилось в Шахтах 9 июля. По предварительным данным, 17-летний парень пришёл в гости к своему 42-летнему знакомому. Приятели решили сообразить на двоих. В ходе пьянки собутыльники повздорили. Подросток не стерпел и начал избивать мужчину. Увечья пришлись как на голову, так и на туловище.Как сообщают в СУ СКР по Ростовской области, в результате происшествия потерпевшему понадобилась медицинская помощь. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу.Подростка заключили под стражу. Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если вину подростка получится доказать в суде, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Однако ввиду того, что парень несовершеннолетний, наказание могут смягчить.