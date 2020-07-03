В Ростовской области 16-летний подросток разбился насмерть на «Рено Логан»
Несовершеннолетний автомобилист разбился на машине в Ростовской области. Авария произошла 6 июля на улице Благотворной в Шахтах.
По предварительным данным, 16-летний водитель без прав, управляя «Рено Логан», не справился с управлением и врезался в дерево.
- В результате ДТП несовершеннолетний погиб на месте, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.