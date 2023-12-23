В Ростовской области 15-летняя девочка попала под машину, переходя через дорогу

Фото: Ростов ру.

Жительница Ростовской области попала под машину, переходя дорогу на зеленый сигнал светофора. Авария случилась утром 23 декабря на улице Харьковской в районе автовокзала города Новошахтинска.По предварительной информации УГИБДД по региону, она шла на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила женщина на "Киа Рио". Автомобилистка не подождала, пока загорится для нее разрешающий сигнал.В итоге пострадавшую девочку-подростка доставили в больницу с травмами.