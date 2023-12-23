Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 15-летняя девочка попала под машину, переходя через дорогу

В Ростовской области 15-летняя девочка попала под машину, переходя через дорогу
Жительница Ростовской области попала под машину, переходя дорогу на зеленый сигнал светофора. Авария случилась утром 23 декабря на улице Харьковской в районе автовокзала города Новошахтинска.

По предварительной информации УГИБДД по региону, она шла на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила женщина на "Киа Рио". Автомобилистка не подождала, пока загорится для нее разрешающий сигнал.

В итоге пострадавшую девочку-подростка доставили в больницу с травмами.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.