В Ростовской области 15-летний подросток на велосипеде пострадал в ДТП

В Ростовской области подросток пострадал в ДТП с иномаркой. Авария случилась около 16 часов 21 мая в Зернограде.По предварительным данным, 15-летний велосипедист ехал по улице Специалистов. На пересечении с переулком Больничынм (дом №69К) он начал переезжать дорогу в неположенном месте. В это время по проезжей части двигался «Хендай Солярис». Автомобилист не успел вовремя затормозить и сбил подростка.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, школьника с травмами доставили в медучреждение.