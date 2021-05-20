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В Ростовской области 15-летний подросток на велосипеде пострадал в ДТП

В Ростовской области 15-летний подросток на велосипеде пострадал в ДТП
В Ростовской области подросток пострадал в ДТП с иномаркой. Авария случилась около 16 часов 21 мая в Зернограде.

По предварительным данным, 15-летний велосипедист ехал по улице Специалистов. На пересечении с переулком Больничынм (дом №69К) он начал переезжать дорогу в неположенном месте. В это время по проезжей части двигался «Хендай Солярис». Автомобилист не успел вовремя затормозить и сбил подростка.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, школьника с травмами доставили в медучреждение.

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