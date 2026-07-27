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В Ростове жители сообщают о взрывах 27 июля

В Ростове жители сообщают о взрывах 27 июля
В ночь на 27 июля жители Ростова‑на‑Дону услышали громкие звуки, напоминавшие взрыв. Грохот раздался около 2:40 и разбудили горожан.

О резких хлопках сообщали из нескольких районов: из западной части города, Суворовского микрорайона и центра. Из‑за грохота люди проснулись, а на припаркованных автомобилях сработала сигнализация.

На данный момент в регионе сохраняется режим беспилотной опасности, однако официальные комментарии по поводу случившегося пока не поступали.
Фото: Дондей
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