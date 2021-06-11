В Ростове женщину подозревают в убийстве матери

В Ростове-на-Дону 36-летнюю женщину подозревают в убийстве пожилой матери. Трагедия случилась 14 июня в одной из квартир на Западном.Предполагается, что женщины сидели дома и разговаривали. В какой-то момент мирный разговор перерос в перепалку. В порыве злости дочь схватила нож и ударила им в шею матери. От ранения 64-летняя женщина скончалась на месте- На данный момент подозреваемая находится под стражей. Следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения, - сообщает СУ СКР по Ростовской областиЕсли суд признает ростовчанку виновной, ей грозит срок от 6 до 15 лет лишения свободы.