В Ростове женщину подозревают в краже более десяти кошельков

В Ростове-на-Дону 49-летнюю женщину подозревают в краже более десяти кошельков. В отношении жительницы донской столицы возбуждено уголовное дело по части второй статьи «Кража».Ростовчанка попалась на краже очередного кошелька с деньгами 22 мая 2020 года. В одной из аптек города женщина, стоя в очереди, увидела оставленную без присмотра открытую сумку и, воспользовавшись ситуацией, похитила у мужчины кошелек. Обворованный горожанин обратился в полицию.Злоумышленницу искали больше двух месяцев. Задержать ее удалось только 4 августа. Оказалось, что женщина может быть причастна как минимум еще к десяти аналогичным кражам. К тому же она уже была судима по той же статье.Задержанную заключили под стражу. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.