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В Ростове женщина украла 10 тысяч рублей у собутыльницы

В Ростове женщина украла 10 тысяч рублей у собутыльницы
В донской столице женщина украла у своей приятельницы 10 тысяч рублей. Происшествие случилось 12 апреля в Советском районе города.

По предварительной информации, в тот вечер женщины устроили застолье. Дамы веселились, выпивали. Когда градус спиртного ударил в голову хозяйке квартиры, она уснула. В этот момент подруга решила «обчистить» знакомую. Она забрала 10 тысяч рублей и сбежала.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемую, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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