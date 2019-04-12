В Ростове женщина украла 10 тысяч рублей у собутыльницы



В донской столице женщина украла у своей приятельницы 10 тысяч рублей. Происшествие случилось 12 апреля в Советском районе города.



По предварительной информации, в тот вечер женщины устроили застолье. Дамы веселились, выпивали. Когда градус спиртного ударил в голову хозяйке квартиры, она уснула. В этот момент подруга решила «обчистить» знакомую. Она забрала 10 тысяч рублей и сбежала.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемую, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража».