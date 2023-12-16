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В Ростове женщина попала под колеса авто на Большой Садовой

В Ростове женщина попала под колеса авто на Большой Садовой
В центре Ростова женщина попала под колеса легковушки. Авария произошла вечером 15 декабря на пересечении улицы Большой Садовой с проспектом Кировским.

Около 20:00 горожанка переходила дорогу в неположенном месте. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, «зебра» была почти в 200 метрах от нее. В этот момент по улице ехал «Дэу Матиз» под управлением 22-летней девушки. Водитель ударила по тормозам, но было поздно: 53-летнюю женщину-пешехода от удара отбросило в сторону.

По словам очевидцев, пострадавшая осталась в сознании, однако самостоятельно подняться не могла. Прибывшие медики доставили 53-летнюю горожанку с травмами в больницу.
Фото: соцсети (тг Ростов Главный).
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