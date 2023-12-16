В Ростове женщина попала под колеса авто на Большой Садовой

Фото: соцсети (тг Ростов Главный).

В центре Ростова женщина попала под колеса легковушки. Авария произошла вечером 15 декабря на пересечении улицы Большой Садовой с проспектом Кировским.Около 20:00 горожанка переходила дорогу в неположенном месте. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, «зебра» была почти в 200 метрах от нее. В этот момент по улице ехал «Дэу Матиз» под управлением 22-летней девушки. Водитель ударила по тормозам, но было поздно: 53-летнюю женщину-пешехода от удара отбросило в сторону.По словам очевидцев, пострадавшая осталась в сознании, однако самостоятельно подняться не могла. Прибывшие медики доставили 53-летнюю горожанку с травмами в больницу.