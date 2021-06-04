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В Ростове задержали торговцев оружием

В Ростове задержали торговцев оружием


В донской столице арестовали торговцев оружием. Об этом стало известно 8 июня.

Полицейские Ростова узнали, что в городе торгуют оружием. Сотрудники решили сделать "контрольную закупку" и договорились с предполагаемыми преступниками о встрече. Там неудачливых торговцев задержали. В ходе обыска у злоумышленников нашли два самодельных пистолета и патроны к ним. Экспертиза признала оружие огнестрельным. И на жителей Батайска завели уголовное дело.

После допроса подозреваемых выяснилось, что работали преступники не в одиночку и на трерритории области есть несколько цехов по производству оружия. Во время обысков полицейские совместно с ФСБ и Росгвардией нашли три мастерские по изготовлению оружия. Из них сотрудники изъяли 24 автомата, 16 ружей, 39 пистолетов, два обреза и три гранаты. Кроме этого, было обнаружено более трех килограммов пороха, около 7,5 тысяч патронов различного калибра и более 100 основных и составных частей оружия.

-В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщает ГУ МВД по Ростовской области

Если вину подозреваемых докажут, им грозит срок от пяти до восьми лет лишения свободы со штрафом от 100 тысяч рублей.

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