В Ростове задержали мужчину, срывавшего с прохожих драгоценности



Мужчину, который срывал с прохожих цепочки, задержали в Ростове-на-Дону 17 июня.



За день до этого он ограбил очередную жертву. Он подошёл на улице к незнакомому человеку и сорвал с его шеи цепочку. Сразу после этого он убежал. Потерпевший обратился в полицию и рассказал о произошедшем. На следующий день предполагаемого преступника задержали. Им оказался 30-летний житель Ростова.



- Полицейские установили, что злоумышленник был причастен к совершению двух аналогичных преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Общий ущерб составил 45 тысяч рублей.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабёж».