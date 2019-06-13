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В Ростове задержали мужчину, срывавшего с прохожих драгоценности

В Ростове задержали мужчину, срывавшего с прохожих драгоценности
Мужчину, который срывал с прохожих цепочки, задержали в Ростове-на-Дону 17 июня.

За день до этого он ограбил очередную жертву. Он подошёл на улице к незнакомому человеку и сорвал с его шеи цепочку. Сразу после этого он убежал. Потерпевший обратился в полицию и рассказал о произошедшем. На следующий день предполагаемого преступника задержали. Им оказался 30-летний житель Ростова.

- Полицейские установили, что злоумышленник был причастен к совершению двух аналогичных преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Общий ущерб составил 45 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабёж».

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