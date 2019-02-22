В Ростове задержали четырех мужчин, устроивших массовую драку в караоке





В Ростове задержали участников массовой драки. Потасовка произошла в караоке-баре «Голос» в Октябрьском районе города.



Мужчины весело проводили время, отмечая праздник. В какой-то момент выпитый алкоголь раззадорил защитников Отечества, и они стали выяснять отношения. Словесный спор, ввиду скудности аргументов, вскоре себя исчерпал. Разгорячённой компании ничего не оставалось, как перейти врукопашную.



Сотрудники заведения позвонили в полицию. На место прибыли бойцы Росгвардии. Они разогнали бунтарей, а четырёх из них задержали.

- Росгвардейцы вызвали подкрепление и приступили к задержанию участников потасовки, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Спустя несколько минут на место происшествия прибыли еще две группы. Один из подозреваемых попытался скрыться, но подоспевшие на помощь коллегам сотрудники догнали злоумышленника.



Четверо задержанных обвиняются в умышленном нанесении вреда здоровью средней тяжести. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.