Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове задержали четырех мужчин, устроивших массовую драку в караоке

В Ростове задержали четырех мужчин, устроивших массовую драку в караоке

В Ростове задержали участников массовой драки. Потасовка произошла в караоке-баре «Голос» в Октябрьском районе города.

Мужчины весело проводили время, отмечая праздник. В какой-то момент выпитый алкоголь раззадорил защитников Отечества, и они стали выяснять отношения. Словесный спор, ввиду скудности аргументов, вскоре себя исчерпал. Разгорячённой компании ничего не оставалось, как перейти врукопашную.

Сотрудники заведения позвонили в полицию. На место прибыли бойцы Росгвардии. Они разогнали бунтарей, а четырёх из них задержали.
- Росгвардейцы вызвали подкрепление и приступили к задержанию участников потасовки, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Спустя несколько минут на место происшествия прибыли еще две группы. Один из подозреваемых попытался скрыться, но подоспевшие на помощь коллегам сотрудники догнали злоумышленника.

Четверо задержанных обвиняются в умышленном нанесении вреда здоровью средней тяжести. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.