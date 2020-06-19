Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове за решётку отправили парня, три раза ударившего друга ножом

В Ростове за решётку отправили парня, три раза ударившего друга ножом
В Ростове-на-Дону вынесли приговор молодому человеку, напавшему на друга.Он получил более трёх лет колонии строгого режима.

Конфликт между приятелями разгорелся, когда они вместе выпивали. Молодой человек в ходе ссоры ударил товарища по лицу, а затем схватил нож. Своим оружием он нанёс ему три удара в грудь, руку и пах. С тяжёлыми травмами пострадавшего доставили в больницу.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
- Приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону он признан виновным, - прокомментировали в прокуратуре Кировского района.

Ему назначили три года и четыре месяца колонии строгого режима.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.