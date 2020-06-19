В Ростове за решётку отправили парня, три раза ударившего друга ножом
В Ростове-на-Дону вынесли приговор молодому человеку, напавшему на друга.Он получил более трёх лет колонии строгого режима.
Конфликт между приятелями разгорелся, когда они вместе выпивали. Молодой человек в ходе ссоры ударил товарища по лицу, а затем схватил нож. Своим оружием он нанёс ему три удара в грудь, руку и пах. С тяжёлыми травмами пострадавшего доставили в больницу.
В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
- Приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону он признан виновным, - прокомментировали в прокуратуре Кировского района.
Ему назначили три года и четыре месяца колонии строгого режима.