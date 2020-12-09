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В Ростове за ночь на Зорге сгорели пять машин

В Ростове за ночь на Зорге сгорели пять машин
Ночью в Ростове-на-Дону сгорели сразу пять машин. Пожар произошёл около двух часов ночи 11 декабря на придомовой парковке по улице Зорге, 33/2.

Жители микрорайона увидели яркий свет на парковке. На площади 50 квадратов, соизмеримой с небольшим домом, горели машины ростовчан. В огне оказались пять авто: «Датсун Он-До», «Шкода Фабия», «Фиат Дукато», «Рено Калеос» и «ВАЗ-2114».

Когда на место приехали спасатели, от дорогостоящих машин остались лишь металлические каркасы. У некоторых внутри сгорели документы. Сумма убытков насчитывает несколько миллионов рублей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, вероятной причиной возгорания стал поджог. Кому могли помешать машины ростовчан, припаркованные у дома, неизвестно.

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