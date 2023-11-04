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В Ростове выпившие подруги упали в реку с пирса

В Ростове выпившие подруги упали в реку с пирса
В Ростове выпившие подруги упали в реку Дон. Происшествие случилось в ночь на 4 ноября.

Накануне вечером горожанки выпивали. Около 3 часов они решили прогуляться по пирсу. Одна из девушек оступилась и упала в холодную воду. Увидев, что подруга в беде, вторая поспешила на помощь. Она прыгнула следом, но выбраться на берег ей так и не удалось.

Мимо проходили люди. Они и вызвали спасателей. Из воды девушек вытащили с помощью спецсредств. Прибывшие медики диагностировали у 21-летней ростовчанки сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую и травму поясничного отдела позвоночника. Пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи на улице Бодрой.

Как сообщили в городской администрации, у другой девушки, 25-летней ростовчанки, травм не было. Очевидно, она отделалась испугом и небольшим переохлаждением.
Фото: DonDay.ru.
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