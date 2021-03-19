В Ростове водитель ВАЗ врезался в патрульный автомобиль

В Ростове водитель «ВАЗ-2110» столкнулся с патрульной машиной. ДТП случилось в районе дома №43 на улице Зенитчиков ночью 20 марта.Как рассказали очевидцы, инспекторы оформляли аварию «Мерседеса» и «ГАЗели». В этот момент в служебную машину врезался водитель отечественного авто. От сильного удара служебный транспорт отбросило на иномарку.По информации УГИБДД по Ростовской области, ДТП обошлось без пострадавших. А вот автовладельцам придется отдать немалую сумму за ремонт.