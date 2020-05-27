В Ростове водитель такси сбил столб ЛЭП

В Ростове водитель такси врезался в столб линии электропередачи. ДТП произошло на улице Мильчакова 28 мая.В районе пересечения с улицей Жмайлова, по предварительным данным, таксист не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Удар был такой силы, что столб треснул и повалился. Опора рухнула на капот легковушки и перегородила дорогу.В результате происшествия оказались повреждены провода. Для восстановления опоры на место прибыли специалисты электросетей.