Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове водитель такси сбил столб ЛЭП

В Ростове водитель такси сбил столб ЛЭП
В Ростове водитель такси врезался в столб линии электропередачи. ДТП произошло на улице Мильчакова 28 мая.

В районе пересечения с улицей Жмайлова, по предварительным данным, таксист не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Удар был такой силы, что столб треснул и повалился. Опора рухнула на капот легковушки и перегородила дорогу.
- В ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В результате происшествия оказались повреждены провода. Для восстановления опоры на место прибыли специалисты электросетей.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.