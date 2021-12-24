В Ростове водитель на каршеринговом авто врезался в жилой дом

Фото: соцсети

В Железнодорожном районе Ростова водитель на каршеринговой иномарке врезался в жилой дом. Авария случилась утром 27 декабря на улице Некрасовской.Ростовчане поделились фотографиями случившегося в социальных сетях. Возможно, водитель “Фольксвагена” не справился с управлением на заснеженной дороге. Остановить его занос смог угол жилого дома. О том, пострадал ли кто-либо в результате ДТП, пока не известно.В комментариях к посту горожане отмечают, что далеко не все дороги расчищены от снега и не стоит удивляться подобным происшествиям.Напомним, что в последние несколько дней на Ростовскую область обрушился сильный снегопад. Из-за снежных заносов частично закрывали несколько трасс, а в Ростове от налипшего снега деревья падают прямо на проезжую часть.