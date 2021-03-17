В Ростове водитель иномарки сбил двух 10-летних девочек и уехал

В Ростове-на-Дону парень за рулем иномарки сбил на «зебре» двух девочек и уехал с места происшествия. ДТП случилось 14 марта около 16:30 в Октябрьском районе.Как сообщила Rostov.ru мать одной из пострадавших девочек, Юлия А., в тот день они вместе с Виолеттой (дочкой) поехали в гости. Родители остались дома вместе с друзьями, а дочери отправились в магазин, расположенный поблизости. Когда дети переходили дорогу по «зебре» в районе дома № 124 на улице Вятской, на них выскочил синий «Митсубиси». Автомобилист сбил девочек и уехал с места ДТП.- Виолетта и Лиза (подруга дочери) вернулись домой грязные и в слезах, - рассказала Юлия. - Разумеется, мы сразу же обратились в больницу. Оказалось, что у них не только многочисленные ушибы, но и сотрясение мозга! У обеих.По факту случившегося уже возбудили дело и нашли главного подозреваемого. По словам Юлии, им оказался военнослужащий парень лет 20-30. Однако для того, чтобы доказать его вину, необходимы доказательства. Если вы стали свидетелем ДТП или у вас есть записи с видеорегистратора, позвоните по номеру: 8-928-600-30-01 (Юлия).