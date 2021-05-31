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В Ростове водитель иномарки погиб после столкновения с припаркованной «ГАЗелью»

В Ростове водитель иномарки погиб после столкновения с припаркованной «ГАЗелью»
В Ростове-на-Дону 36-летний мужчина на «Шкода Октавиа» погиб в ночном ДТП. Происшествие случилось 2 июня на улице Варфоломеева, 260 в Октябрьском районе.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель не справился с управлением на мокрой от дождя дороге и столкнулся с припаркованным грузовиком «Газель Будка».

От полученных травм автомобилист скончался на месте. Он был лишен прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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