В Ростове водитель иномарки погиб после столкновения с припаркованной «ГАЗелью»

В Ростове-на-Дону 36-летний мужчина на «Шкода Октавиа» погиб в ночном ДТП. Происшествие случилось 2 июня на улице Варфоломеева, 260 в Октябрьском районе.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель не справился с управлением на мокрой от дождя дороге и столкнулся с припаркованным грузовиком «Газель Будка».От полученных травм автомобилист скончался на месте. Он был лишен прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.