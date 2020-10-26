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В Ростове водитель иномарки насмерть сбил пешехода и врезался в шиномонтажку

В Ростове водитель иномарки насмерть сбил пешехода и врезался в шиномонтажку
В донской столице таксист за рулем иномарки насмерть сбил пешехода и влетел в шиномонтажку. Происшествие случилось на улице Мадояна, 137Б утром 28 октября.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Фольксвагена Поло» не справился с управлением. Автомобилист сбил 35-летнего мужчину, который стоял на тротуаре, и врезался в шиномонтажную мастерскую.

- От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Водитель иномарки госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В шиномонтажке, на территории которой случилось ДТП, уточнили, что из сотрудников никто не пострадал.

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