В Ростове водитель иномарки насмерть сбил пешехода и врезался в шиномонтажку

В донской столице таксист за рулем иномарки насмерть сбил пешехода и влетел в шиномонтажку. Происшествие случилось на улице Мадояна, 137Б утром 28 октября.По предварительным данным, 38-летний водитель «Фольксвагена Поло» не справился с управлением. Автомобилист сбил 35-летнего мужчину, который стоял на тротуаре, и врезался в шиномонтажную мастерскую.- От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Водитель иномарки госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.В шиномонтажке, на территории которой случилось ДТП, уточнили, что из сотрудников никто не пострадал.