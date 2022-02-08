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В Ростове водитель автобуса протаранил ограждение и уехал с места ДТП

В Ростове водитель автобуса протаранил ограждение и уехал с места ДТП
В Ростове водитель автобуса №1 протаранил пешеходное ограждение. ДТП случилось в районе дома №2 на проспекте Нагибина 7 февраля.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места аварии. По их словам, автомобилист скрылся, не став дожидаться сотрудников ДПС. Однако правоохранители выяснили личность нарушителя. Им оказался 46-летний мужчина, который уже не раз привлекался к ответственности за нарушения на дороге.

- В отношении водителя составлены административные материалы по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

Мужчине грозит лишение водительских прав или административный арест на срок до 15 суток.
Фото: соцсети.
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