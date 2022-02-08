В Ростове водитель автобуса протаранил ограждение и уехал с места ДТП

Фото: соцсети.

В Ростове водитель автобуса №1 протаранил пешеходное ограждение. ДТП случилось в районе дома №2 на проспекте Нагибина 7 февраля.Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места аварии. По их словам, автомобилист скрылся, не став дожидаться сотрудников ДПС. Однако правоохранители выяснили личность нарушителя. Им оказался 46-летний мужчина, который уже не раз привлекался к ответственности за нарушения на дороге.- В отношении водителя составлены административные материалы по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.Мужчине грозит лишение водительских прав или административный арест на срок до 15 суток.