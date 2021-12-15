В Ростове владелицу базы отдыха будут судить за смерть 29-летнего посетителя

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В Ростове перед судом предстанет 44-летняя предпринимательница. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, приведших к смерти человека. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.Установлено, что в июне 2020 года обвиняемая арендовала на улице Левобережной одну из баз отдыха. В самый разгар пандемии коронавируса и действующих в Ростовской области жестких ограничений летний бизнес терпел явные убытки. Женщина, решив хотя бы ненадолго “выйти в плюс” и подзаработать, пустила на территорию базы посетителей. Компания выпивала, и одному из участников застолья - 29-летнему парню - захотелось поплавать в бассейне. Он прыгнул в воду, сильно ударился головой и утонул. Поскольку на базе не было медиков или хотя бы людей, ответственных за технику безопасности, помощь мужчине оказать было некому. Он скончался.На ростовчанку завели уголовное дело. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.