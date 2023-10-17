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В Ростове велосипедист скончался после ДТП с легковушкой

В Ростове велосипедист скончался после ДТП с легковушкой
В Ростове-на-Дону велосипедист скончался в больнице после ДТП с легковушкой. Авария случилась 16 октября на улице Таганрогской.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Ниссана Альмеры» ехал с Малиновского в сторону Дачной, возле дома № 112/б. На регулируемом перекрестке дорогу проезжал неустановленный велосипедист. Мужчина не успел притормозить и на полном ходу сбил его.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Однако медикам не удалось спасти пострадавшего.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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