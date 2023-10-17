В Ростове велосипедист скончался после ДТП с легковушкой

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону велосипедист скончался в больнице после ДТП с легковушкой. Авария случилась 16 октября на улице Таганрогской.По предварительным данным, 34-летний водитель «Ниссана Альмеры» ехал с Малиновского в сторону Дачной, возле дома № 112/б. На регулируемом перекрестке дорогу проезжал неустановленный велосипедист. Мужчина не успел притормозить и на полном ходу сбил его.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Однако медикам не удалось спасти пострадавшего.