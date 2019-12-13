В Ростове вандалы разрисовали авто



Неизвестные повредили автомобиль в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось в ночь на 16 декабря на улице Погодина. Машина была припаркована возле дома № 22.



Как пояснил владелец «Лады Приоры», около 5:30 четыре парня и девушка принялись разрисовывать машину. Они покрыли ее краской из баллончика, а также проткнули колёса. На записи с камер видеонаблюдения удалось увидеть хулиганов.



В пресс-службе донского ГУ МВД сообщили, что автовладелец написал заявление в полицию.

