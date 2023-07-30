Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове в жестком ДТП на Киргизской пострадали два человека

В Ростове в жестком ДТП на Киргизской пострадали два человека
В Ростове-на-Дону в столкновении легковушек пострадали два человека. Авария случилась 29 июля на улице Киргизской.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем «Митсубиси» ехала в районе дома № 5. При выезде с парковки она не пропустила «Ауди» под управлением 37-летней ростовчанки. На большой скорости две легковушки столкнулись.

Очевидцы сообщают, что от сильного удара «Ауди» отбросило на забор. У «Митсубиси» загорелся капот. Чтобы вытащить женщину из машины, пришлось выламывать двери.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали женщины за рулем автотранспорта. С травмами их доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.