В Ростове в жестком ДТП на Киргизской пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону в столкновении легковушек пострадали два человека. Авария случилась 29 июля на улице Киргизской.По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем «Митсубиси» ехала в районе дома № 5. При выезде с парковки она не пропустила «Ауди» под управлением 37-летней ростовчанки. На большой скорости две легковушки столкнулись.Очевидцы сообщают, что от сильного удара «Ауди» отбросило на забор. У «Митсубиси» загорелся капот. Чтобы вытащить женщину из машины, пришлось выламывать двери.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали женщины за рулем автотранспорта. С травмами их доставили в медучреждение.