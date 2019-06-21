В Ростове в столкновении двух автобусов пострадали трое



Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростове-на-Дону. Два микроавтобуса столкнулись 24 июня около 7:30 на улице Белорусской.



По дороге друг за другом ехали два «Хендай Каунти». По предварительным данным, 58-летний водитель одного из них не выбрал безопасную дистанцию. Он врезался в едущий впереди автобус, за рулём которого находился 54-летний мужчина.



- В результате ДТП, по предварительной информации, получили травмы три человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



По факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все детали произошедшего.