В Ростове в столкновении двух автобусов пострадала пассажирка

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ДТП с участием двух автобусов пострадала 50-летняя женщина. Авария случилась утром 24 мая на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 12д.По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса «Лотос 206» не смог удержать безопасную дистанцию в потоке машин. Скорее всего, столкновение с движущимся впереди автобусом «Нефаз» произошло во время торможения. Шофер за рулем «Лотоса» слишком близко держался ко второму транспортному средству, из-за чего и влетел в него.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии пострадала пассажирка одного из автобусов. С травмами она обратилась за медпомощью в больницу.