В Ростове в районе Вертолетного поля сгорел частный дом

Двухэтажный частный дом сгорел в садовом товариществе «Красный садовод» в районе Вертолетного поля. Происшествие случилось в ночь на 14 марта на улице Литературной, 42б, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.Жилище разгоралось быстро, и уже спустя час огонь охватил около 150 квадратов. Спасатели эвакуировали оттуда и из соседних домов 12 человек. Людям пришлось до утра наблюдать за бедствием на морозе.Огонь удалось потушить только к пяти часам. Со слов очевидцев, в шестом часу пожарные еще проливали дымящийся дом. В происшествии никто не пострадал. В эту ночь на месте работали 51 спасатель и 15 единиц техники.