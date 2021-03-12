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В Ростове в районе Вертолетного поля сгорел частный дом

В Ростове в районе Вертолетного поля сгорел частный дом
Двухэтажный частный дом сгорел в садовом товариществе «Красный садовод» в районе Вертолетного поля. Происшествие случилось в ночь на 14 марта на улице Литературной, 42б, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Жилище разгоралось быстро, и уже спустя час огонь охватил около 150 квадратов. Спасатели эвакуировали оттуда и из соседних домов 12 человек. Людям пришлось до утра наблюдать за бедствием на морозе.

Огонь удалось потушить только к пяти часам. Со слов очевидцев, в шестом часу пожарные еще проливали дымящийся дом. В происшествии никто не пострадал. В эту ночь на месте работали 51 спасатель и 15 единиц техники.

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