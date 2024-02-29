В Ростове в парке М. Горького изверги зарезали пса

Фото: портал Дондей.

В центре Ростова ночью какие-то подонки убили бездомного пса. Неизвестный нанес животному несколько ножевых ранений. Это случилось 29 февраля на улице Большая Садовая 45.Мертвого пса, лежащего посреди тротуара, обнаружила местная жительница Ольга Панова. Собакой оказался местный любимчик по кличке Арсений. Жители района его знали и часто подкармливали.- Наш Арсений, некоторые его называли Мишкой, проживал в парке около года. Мы ему сделали будку, прохожие его подкармливали. Он всегда был доброжелателен к посетителям парка и редко когда на кого гавкал, - поделилась Ольга. - Даже страшно представить, что за изверги могли такое сотворить.Так же у Арсения был друг по кличке «Рыжий». Он тоже погиб от рук каких-то подонков - пса отравили. Женщина хотела найти негодяев по камерам наблюдения, но работники парка не имеют доступа к видео.Остается надеяться, что общественный резонанс поможет отыскать негодяев и привлечь их к ответственности за жестокое обращение с животными.