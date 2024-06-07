В Ростове при пожаре на 2-й Краснодарской пострадали 9-летний мальчик и 26-летняя девушка

Фото: соцсети

В Ростове в магазине на 2-й Краснодарской произошел пожар. ЧП случилось в торговом центре «Домино» 7 июня. Информацию об этом сообщили в администрации города.Около 15:00 в продуктовом магазине произошёл пожар. Сотрудники магазина вызвали на место происшествия спасателей. Примерно через 40 минут пламя было успешно потушено.В результате происшествия пострадал 9-летний мальчик. Его доставили в детскую клиническую больницу с травмами головы и бедра. Также 26-летнюю девушку госпитализировали с отравлением продуктами горения.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар начался из-за работы аварийного электрооборудования.