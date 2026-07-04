В Ростове в ДТП с участием мотоцикла погибли два человека

Фото: УГИБДД

3 июля в Ростове на Левобережной улице произошло трагическое ДТП с участием мотоцикла.По предварительным данным, около дома №18 водитель автомобиля «Тойота» при выполнении правого поворота не обеспечил достаточную безопасность для других участников дорожного движения. В этот момент мимо проезжал мотоцикл с пассажиром, и в результате столкновения оба транспортных средства получили серьёзные повреждения.Как сообщили в региональной госавтоинспекции, несмотря на усилия врачей, пострадавшие скончались в больнице.