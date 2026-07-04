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В Ростове в ДТП с участием мотоцикла погибли два человека

В Ростове в ДТП с участием мотоцикла погибли два человека
3 июля в Ростове на Левобережной улице произошло трагическое ДТП с участием мотоцикла.

По предварительным данным, около дома №18 водитель автомобиля «Тойота» при выполнении правого поворота не обеспечил достаточную безопасность для других участников дорожного движения. В этот момент мимо проезжал мотоцикл с пассажиром, и в результате столкновения оба транспортных средства получили серьёзные повреждения.

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, несмотря на усилия врачей, пострадавшие скончались в больнице.
Фото: УГИБДД
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