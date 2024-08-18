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В Ростове в ДТП с легковушкой пострадали два 14-летних школьника

В Ростове в ДТП с легковушкой пострадали два 14-летних школьника
В Ростове в ДТП с автомобилем пострадали два 14-летних подростка на мотоцикле. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла 17 апреля около 21:00. По информации ведомства, подросток, управлявший мотоциклом «Орион», перестраивался в правый ряд на улице Ленина. Из-за невнимательности он не заметил автомобиль «Рено Сандеро», который двигался позади него. В результате этого 79-летний водитель наехал на мотоцикл.

- Водитель мотоцикла «Орион» и его 14-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по региону.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
фото: УГИБДД по Ростовской области
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