В Ростове в ДТП с легковушкой пострадали два 14-летних школьника

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове в ДТП с автомобилем пострадали два 14-летних подростка на мотоцикле. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Авария произошла 17 апреля около 21:00. По информации ведомства, подросток, управлявший мотоциклом «Орион», перестраивался в правый ряд на улице Ленина. Из-за невнимательности он не заметил автомобиль «Рено Сандеро», который двигался позади него. В результате этого 79-летний водитель наехал на мотоцикл.- Водитель мотоцикла «Орион» и его 14-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по региону.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.