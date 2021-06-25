В Ростове в ДТП с грузовиком пострадал водитель иномарки

В Ростове произошло ДТП с участием «Форда Фокуса» и грузовика МАЗ. Авария случилась 29 июня примерно в 4:00.По предварительным данным, 28-летний водитель «Форда» ехал по Змиевскому проезду от улицы Доватора до Зоологической. На пересечении с Объездной парень выехал на встречную полосу, по которой двигалась фура. Столкновения избежать не удалось, и грузовик буквально снёс иномарку с дороги.МАЗ отделался мелкими царапинами, почти не повредив корпус. Водитель также цел и невредим. «Форду» повезло меньше. Всю переднюю часть машины расплющило. Капот выгнулся вверх от столкновения, а другие детали разбросало по проезжий части.По данным УГИБДД по Ростовской области, водитель иномарки пострадал. С различными травмами его доставили в больницу.