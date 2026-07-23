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В Ростове в ДТП погиб 27-летний мотоциклист

В Ростове в ДТП погиб 27-летний мотоциклист
В Ростове-на-Дону 22 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 27-летний мотоциклист. Инцидент произошел в Ворошиловском районе.

Предварительно, мотоциклист, управлявший «Сузуки», начал движение на красный свет и столкнулся с легковым автомобилем «Шкода Рапид», движущимся на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии мотоциклист получил тяжёлые травмы и скончался на месте ДТП.

16-летний подросток, находившийся в машине, получил травмы.
Фото: УГИБДД
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