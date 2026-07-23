В Ростове в ДТП погиб 27-летний мотоциклист
В Ростове-на-Дону 22 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 27-летний мотоциклист. Инцидент произошел в Ворошиловском районе.
Предварительно, мотоциклист, управлявший «Сузуки», начал движение на красный свет и столкнулся с легковым автомобилем «Шкода Рапид», движущимся на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии мотоциклист получил тяжёлые травмы и скончался на месте ДТП.
16-летний подросток, находившийся в машине, получил травмы.