В Ростове в аварии с микроавтобусом пострадал несовершеннолетний водитель питбайка
В Ростове-на-Дону несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы в результате столкновения с микроавтобусом. Происшествие случилось днем 30 июля на улице Днепропетровская, 69/49.
По предварительной информации, 17-летний водитель питбайка при повороте налево не предоставил преимущества 61-летнему водителю «Пежо Боксер». Произошло столкновение.
В результате аварии пострадал подросток, сообщили в пресс-службе ГАИ.