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В Ростове в аварии с микроавтобусом пострадал несовершеннолетний водитель питбайка

В Ростове в аварии с микроавтобусом пострадал несовершеннолетний водитель питбайка

В Ростове-на-Дону несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы в результате столкновения с микроавтобусом. Происшествие случилось днем 30 июля на улице Днепропетровская, 69/49.

По предварительной информации, 17-летний водитель питбайка при повороте налево не предоставил преимущества 61-летнему водителю «Пежо Боксер». Произошло столкновение.

В результате аварии пострадал подросток, сообщили в пресс-службе ГАИ.
Фото: Госавтоинспекция РО
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