В Ростове уличная собака покусала 12-летнюю девочку

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В Ростове на Западном бойцовская собака покусала школьницу. Происшествие случилось 27 января в переулке Салютина.По предварительным данным, 12-летняя девочка вышла во двор, чтобы выгулять своего померанского шпица. В районе дома № 2А на несовершеннолетнюю набросился пес породы стаффорд. Четвероногий бегал по двору без присмотра хозяина. Собака погрызла куртку ребенку и вцепилась в руку.К счастью, соседи услышали крики девочки и бросились ей на помощь. Совместными усилиями мужчины смогли отпугнуть собаку.После случившегося школьницу отвезли в больницу. Мама пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили обращение горожанки. Обстоятельства случившегося выясняют.