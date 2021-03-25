В Ростове трое неизвестных в масках до полусмерти избили мужчину
В Ростове-на-Дону неизвестные в масках напали на 55-летнего мужчину, едва не лишив его жизни. По мнению Олега Лопатина, причиной нападения стал его конфликт с начальником.
Ростовчанин устроился на работу 28 ноября в только что открывшуюся финансовую контору на улице Максима Горького, 102. Как полагается, Олег Лопатин заключил с организацией трудовой договор сроком на три месяца. В его обязанности входили выдача кредитов и микрозаймов, а также ведение финансовых дел клиентов. Выполняя добросовестно свою работу, мужчина надеялся на такую же отдачу руководства.
- Первая зарплата оказалась намного меньше суммы, указанной в договоре, - вспоминает пострадавший. - Я подошёл к бухгалтеру и спросил, в чём дело. Она сослалась на свою невнимательность. Позже это стало происходить систематически. Но я был не намерен дарить кому-то свои деньги, поэтому написал три заявления с требованием полного расчёта по труду. Но выплат так и не дождался.
Опасений в надежности организации, где работал Лопатин, добавила текучка кадров. По словам мужчины, практически никто не задерживался там дольше месяца, а стажёры и вовсе уходили спустя две недели испытательного срока.
Когда трудовой контракт ростовчанина истекал, он в последний раз обратился с распиской к директору насчёт зарплаты. Мужчина предупредил, что в противном случае пойдёт за помощью к соответствующим инстанциям.
- Мой начальник сказал прийти в фирму 16 марта. Именно в этот день он должен был выдать мне оставшиеся 50 тысяч рублей, - отметил мужчина. - За пару часов до конца рабочего дня я узнал, что он отпустил одну оставшуюся сотрудницу домой. Меня это, по правде говоря, насторожило. Когда я был у начальника в кабинете, за мной вошли трое крепких мужчин в чёрных масках. Они повалили меня на пол и побили.
Олег Лопатин говорит, что издевательство над ним продолжалось около часа. Потом ему удалось вырваться из рук «вышибал» и попросить помощи у случайных очевидцев случившегося, которые находились в том же здании.
В этот же день на место происшествия приехала полиция, следственных комитет, врачи. Пострадавшего сразу увезли в больницу. В медицинском учреждении у Лопатина диагностировали перелом носа, множественные гематомы и ссадины на голове, животе, рёбрах.
В настоящее время Олег Лопатин чувствует себя «на троечку». Ему пока больно ходить и тяжело разговаривать. Для долгих бесед пострадавшему не хватает воздуха, начинается кашель. Лопатин добавил, что он пока не нашёл другого места работы. В ближайшее время мужчина будет восстанавливаться и набираться сил.
После случившегося Олег Лопатин написал заявления в следственный комитет и полицию. Rostov.ru обратился в ведомства за комментарием, однако оперативно предоставить информацию об инциденте корреспонденту не смогли.