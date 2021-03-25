В Ростове трое неизвестных в масках до полусмерти избили мужчину

В Ростове-на-Дону неизвестные в масках напали на 55-летнего мужчину, едва не лишив его жизни. По мнению Олега Лопатина, причиной нападения стал его конфликт с начальником.Ростовчанин устроился на работу 28 ноября в только что открывшуюся финансовую контору на улице Максима Горького, 102. Как полагается, Олег Лопатин заключил с организацией трудовой договор сроком на три месяца. В его обязанности входили выдача кредитов и микрозаймов, а также ведение финансовых дел клиентов. Выполняя добросовестно свою работу, мужчина надеялся на такую же отдачу руководства.Опасений в надежности организации, где работал Лопатин, добавила текучка кадров. По словам мужчины, практически никто не задерживался там дольше месяца, а стажёры и вовсе уходили спустя две недели испытательного срока.Когда трудовой контракт ростовчанина истекал, он в последний раз обратился с распиской к директору насчёт зарплаты. Мужчина предупредил, что в противном случае пойдёт за помощью к соответствующим инстанциям.Олег Лопатин говорит, что издевательство над ним продолжалось около часа. Потом ему удалось вырваться из рук «вышибал» и попросить помощи у случайных очевидцев случившегося, которые находились в том же здании.В этот же день на место происшествия приехала полиция, следственных комитет, врачи. Пострадавшего сразу увезли в больницу. В медицинском учреждении у Лопатина диагностировали перелом носа, множественные гематомы и ссадины на голове, животе, рёбрах.В настоящее время Олег Лопатин чувствует себя «на троечку». Ему пока больно ходить и тяжело разговаривать. Для долгих бесед пострадавшему не хватает воздуха, начинается кашель. Лопатин добавил, что он пока не нашёл другого места работы. В ближайшее время мужчина будет восстанавливаться и набираться сил.После случившегося Олег Лопатин написал заявления в следственный комитет и полицию. Rostov.ru обратился в ведомства за комментарием, однако оперативно предоставить информацию об инциденте корреспонденту не смогли.